РИАМО - 18 авг. Сотрудники фельдшерской, реанимационной и детской реанимационной бригад московской скорой помощи спасли в квартире на улице Люблинской в Москве новорожденную девочку, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Родовая деятельность у молодой мамы началась в квартире, и на вызов была отправлена ближайшая фельдшерская бригада. Для дальнейшей эвакуации роженицы в роддом и ведения новорожденного на подмогу была направлена реанимационная бригада», – уточняется в сообщении.

Совместные действия врачей привели к тому, что родилась доношенная девочка весом 3 килограмма. Ее состояние было тяжелым, имелись синюшность кожных покровов, слабое сердцебиение в 60 ударов в минуту, самостоятельное дыхание отсутствовало.

Врачи сразу же стали проводить реанимационные мероприятия. Затем на вызов приехала детская реанимационная бригада со специальной аппаратурой. Через 28 минут реанимационных действий медикам удалось восстановить у девочки активное сердцебиение.

Но температура тела сильно упала, и ребенка пришлось эвакуировать в роддом. На данный момент здоровью ребенка ничто не угрожает, она находится под присмотром специалистов.