РИАМО - 18 авг. Опубликованы закупки на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов «Парфеново», «Часцы» и «Каурцево», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Полигон «Парфеново» расположен в Сергиево-Посадском городском округе, «Часцы» - в Одинцовском городском округе, «Каурцево» – в Наро-Фоминском городском округе.

«Завершить рекультивацию планируется в 2022 году», - говорится в сообщении.

Рекультивация полигонов осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Объект включен в государственную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов городских округов: Сергиево-Посадского, Одинцовского, Наро-Фоминского.