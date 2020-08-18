РИАМО - 18 авг. В ноябре 2020 года планируют открыть движение по участку федеральной трассы М-5 «Урал», связывающей Москву и Челябинск, в районе Бронниц, до этого участок был перекрыт из-за строительства развязки на пересечении с четвертым пусковым комплексом ЦКАД, говорится в сообщении пресс-службы компании «Российские автомобильные дороги».

Чтобы ускорить строительство и завершить работу по возведению развязки уже в 2020 году, участок М-5 в районе Бронниц был полностью перекрыт.

«Круглосуточно идет строительство развязки на пересечении четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) с трассой М-5 «Урал». Часть дороги разобрали, так как ЦКАД проходит под М-5 (в створе дороги). На пересечении этих двух федеральных трасс идет строительство восьми съездов общей протяженностью 4,2 километра», - говорится в сообщении.

На данный момент на правой половине сооружения смонтированы все 28 балок пролетных строений, ведется армирование плиты проезжей части.

Десятого сентября должен пройти монтаж балок пролетных строений правого направления. На левой половине устроены крайние опоры, идет работа по устройству ростверков промежуточных опор.

Четвертый пусковой комплекс ЦКАД имеет протяженность 96,8 километра. Он проходит по шести городским округам (Богородский, Раменский, Воскресенск, Павловский Посад, Электросталь и Домодедово) Московской области от М-7 «Волга» до М-4 «Дон». На нем возводится 71 искусственное сооружение, в том числе шесть транспортных развязок.