РИАМО - 18 авг. Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров» пройдет с 21 по 23 августа в Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

На мероприятии можно будет поучаствовать в открытом пленэре художников, в мастер-классах по вышивке и росписи по дереву и других видах ремесел. Гости смогут самостоятельно изготовить игрушку, украшение или полезную в хозяйстве вещь.

«Запланировано выступление творческих коллективов, а также знакомство с мастерами и художниками», – уточняется в сообщении.

Во время фестиваля будут функционировать интерактивная площадка «Детский дворик» с яркой развлекательной программой для детей и тематические фотозоны.

Любой желающий сможет продегустировать продукцию фермерских хозяйств, а также приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.

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