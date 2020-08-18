РИАМО - 18 авг. В Пушкине выставили на продажу нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома № 11/8 на улице Первомайской, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Нежилое помещение находится в собственности Пушкинского городского округа Московской области», – уточняется в сообщении.

Юридически и фактически помещение является свободным, другими лицами оно не занято.

Начальная стоимость продажи нежилого помещения площадью 13,9 квадратных метров составляет 570 тысяч рублей. Аукцион будет проходить 17 сентября.