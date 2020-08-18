РИАМО - 18 авг. В ходе мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в государственных учреждениях Московской области и муниципальных организациях Главным управлением региональной безопасности Московской области выявляются факты несоблюдения руководителями некоммерческих организаций порядка уведомления учредителей о заключении сделки с заинтересованными лицами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, директор одного из государственных учреждений Московской области заключила 21 контракт с организациями супруга на сумму более 500 тысяч рублей, но порядок заключения сделок с учредителем не был соблюден.

«В рамках реализации комплексной системы мер по противодействию коррупции в Московской области, целью которой является оценка коррупционных рисков и принятия превентивных мер по их минимизации в подведомственных организациях, внедрены антикоррупционные стандарты», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В соответствии с постановлением правительства Подмосковья в подведомственных организациях внедрены положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, уведомления о личной заинтересованности, декларации конфликта интересов и другое.

Чтобы не допустить возникновения конфликта интересов в некоммерческой организации, целесообразно принять следующие меры: ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая может затрагивать его личные интересы, добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов.

Среди мер также: включение пересмотра и изменения функциональных обязанностей работника учреждения, перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Еще среди мер: отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами учреждения, и увольнение работника учреждения по основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ.

«Руководителем некоммерческой организации должен быть организован комплекс мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений», - отметил Каратаев.

Указанное направление деятельности находится на постоянном контроле Главного управления региональной безопасности Московской области.