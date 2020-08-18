РИАМО - 18 авг. Московская компания Grishko Smart Fitting разработала приложение, которое позволяет дистанционно подобрать пуанты нужного размера, используя камеру смартфона, аналогов такого приложения в мире нет, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Приложение компания планирует представить в сентябре, сейчас разработка проходит последние этапы тестирования и в ближайшее время будет запатентована.

«Цифровизация дает хороший толчок для развития бизнеса практически во всех отраслях. В легкой промышленности, например, есть производства ортопедической обуви, где автоматизированы все этапы: от сканирования стопы до выдачи готового изделия. А столичная компания Grishko в сентябре выпустит приложение, которое позволит выбрать балетные туфли дистанционно. На разработку ушло больше двух лет: технически это более сложный процесс, чем подбор обычной обуви. В настоящий момент подобных продуктов в мире еще нет», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Для правильного подбора пуантов нужно учитывать три величины – длину, ширину и обхват стопы. Создатели приложения нашли техническое решение, которое позволяет определить нужный размер по этим параметрам с точностью до миллиметра. Чтобы подобрать балетную обувь через приложение, необходимо сначала выбрать один из трафаретов, подходящий под тип стопы. Затем навести на стопы камеру и подогнать под них размер трафарета.

Приложение в тестовом режиме будет доступно на платформах Google Play и App Store. Также онлайн-помощник будет представлен в США под названием Nikolay Smart Fitting.