РИАМО – 18 авг. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов заявил, что пособия на детей в возрасте до 16 лет должны получить только те семьи, которые действительно нуждаются в господдержке, передает Nation News.

Ранее родители, которые рассчитывают получить в августе дополнительные пособия на детей, разместили на сайте Change.org соответствующую петицию. На сегодня она уже набрала более 250 тысяч подписей. В Пенсионном фонде заявили, что никаких новых распоряжений, касающихся выплат, им не поступало.

«Этот вопрос поднимается не первый раз. Запрос в обществе на такую поддержку есть. Каникулы и подготовка детей к школе – это дополнительные траты, а многие родители сегодня лишились работы, поэтому я полагаю, что положительное решение по поводу выплат вызвало бы положительную реакцию в обществе. Но для этого требуется решение правительства и президента», - сказал Нилов.

Парламентарий уже направил соответствующее письмо в правительство, в нем он изложил свои доводы по поводу того, почему данные выплаты необходимы.

При этом Нилов подчеркнул, ранее подобная поддержка имела заявительный характер, и это было не совсем верным решением.

«Помощь нужно оказывать действительно нуждающимся, а семьи олигархов обойдутся без такой дополнительной господдержки», — уверен Нилов.