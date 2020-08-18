РИАМО - 18 авг. Выставлено на торги одноэтажное кирпичное здание 1917 года постройки с подвалом, которое находится на улице Короленко, дом 3А, строение 4, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Начальная цена лота составляет 28,5 миллиона рублей.

«Здание свободного назначения площадью 378 квадратных метров продается вместе с земельным участком под ним площадью 0,06 гектара. Начальная цена лота составляет 28,5 миллионов рублей. Продажа пройдет в форме публичного предложения, поэтому стоимость объекта снизится. В среднем участники таких торгов покупают городскую недвижимость по цене на 25% ниже начальной стоимости», - сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Также в составе лота находится земельный участок, расположенный на территории объекта археологического наследия «Культурный слой 4 в границах города Москвы XVIII века (Камер-Коллежского вала)», что накладывает на будущего собственника обязательства использовать участок с соблюдением особого режима, поскольку на его месте возможно проведение археологических полевых работ.

Торги пройдут 28 августа. Ознакомиться с характеристиками всех лотов, выставленных на продажу и в аренду от города, можно на инвестиционном портале города Москвы.