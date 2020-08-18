РИАМО – 18 авг. Врач Алексей Добровольский рассказал об особенностях заболевания актера Михаила Ефремова, на которое ссылается его адвокат Эльман Пашаев, сообщает Nation News.

Пашаев во время выступления в суде заявил о диагностированной у артиста хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при этом суд не называет официальную болезнь артиста, ссылаясь на врачебную тайну. В то же время, по словам Добровольского, это заболевание можно диагностировать практически у любого курящего человека.

«Если человек курит, то со временем у него развивается ХОБЛ. Исходя из этого, можно сделать вывод, насколько это все опасно. Столько людей спокойно курят и живут обычной жизнью, имея это заболевание», — сказал врач.

При данном заболевании газообмен легких проходит сниженно, но все зависит от степени болезни. Большинству это заболевание никак не мешает в жизни.

«Если у актера этот диагноз стоял, он принимал лечение и по этому поводу находился ранее в стационарах, то в этом случае стоит относиться серьезно», — объяснил Добровольский.

Медицинского наблюдения данная болезнь требует только в самых крайних его степенях, а также при сложном протекании. В легкой форме заболевание не влияет на качество жизни. Здоровый человек без обструкции может спокойно подниматься на этажи, бегать, не задыхаясь. Если же у человека есть обструкция, то при физической нагрузке он испытывает затруднения.