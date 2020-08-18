РИАМО - 18 авг. В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» продолжается образовательный семинар «От документа к пьесе» Лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non-Fiction», на мероприятие прибыли драматурги со всей России, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Объявление лонг-листа Лаборатории молодых драматургов прошло в начале лета. Экспертный совет рассмотрел и обсудил все присланные материалы и отобрал 20 заявок. Их авторы были приглашены к участию в следующем этапе – очном семинаре в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», который продлится до 18 августа», – уточняется в сообщении.

В рамках семинара проходят встречи с театроведами, чеховедами, специалистами музейного дела, обсуждения будущих пьес. На семинаре читают лекции лучшие эксперты.

Участниками семинара стали 22 человека. Несколько человек участвуют в семинаре в режиме онлайн.

После семинара драматургам предстоит написать полноценные пьесы, раскрыв мысли и идеи, обозначенные в их заявках. Из 20 готовых пьес в ноябре пять будут отобраны Экспертным советом в шорт-лист. Пятерку авторов пригласят в Мелихово, где состоятся репетиции и читки.

Финальным этапом станет представление эскизов спектаклей и их зрительское обсуждение. Лучшие пьесы войдут в итоговый сборник Лаборатории, который будет презентован в начале 2021 года.