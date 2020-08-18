РИАМО - 18 авг. Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам общества с ограниченной ответственностью из Раменского, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Известно, что с июля 2019 года по июнь 2020 года руководство организации не выплачивало заработную плату работникам предприятия. Долг предприятия перед сотрудниками составил больше 15 миллионов рублей.

«В настоящее время благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и принципиальной позиции следователя руководством предприятия принято решение о погашении имеющейся задолженности перед сотрудниками», - говорится в сообщении.

Уже удалось выплатить порядка 2 миллионов рублей. Следствием также принимаются меры к погашению оставшейся части задолженности.