РИАМО - 18 авг. Три компании намерены инвестировать свои средства в подмосковные особые экономические зоны, бизнес-планы были поддержаны Экспертным советом при правительстве Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Две компании планируют реализовать свои проекты в ОЭЗ ТВТ «Дубна», еще одна компания – в ОЭЗ ТВТ «Исток».

«Компания «Ядро Фаб Дубна» планирует создать современное производство печатных плат с использованием передовых технологий и конструкционных материалов на территории ОЭЗ ТВТ «Дубна». Там же ООО ПК «Натуральные материалы» планирует реализовать проект по созданию высокотехнологичного производства биоразлагаемых материалов и продукции на их основе», - говорится в сообщении.

Также на территории ОЭЗ ТВТ «Исток» во Фрязине компания «Левин Фотоникс» планирует создать предприятие по разработке и развитию серии газоанализаторов, программируемых логических контроллеров, а также соответствующего программного обеспечения.

Объем инвестиций в данные проекты составит более 3 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в области свыше 170 новых рабочих мест.

«Технико-внедренческие ОЭЗ Подмосковья «Дубна» и «Исток» стали точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, для которых созданы комфортные условия для ведения деятельности. На территориях ОЭЗ уже есть необходимая инфраструктура, действуют льготные налоговый и таможенный режимы, обе территории обладают высоким кадровым потенциалом, находятся на территории наукоградов региона», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.