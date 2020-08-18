РИАМО – 18 авг. Смартфоны могут определять степень опьянения владельца, анализируя походку, соответствующее исследование провели ученые из Стэнфордского университета, передает Газета.ru.

«Для эксперимента автор работы Брайан Суффолетто отобрал 22 добровольцев возрастом 21-43 лет, которые выпивали коктейль с водкой до определенного уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе», - говорится в сообщении.

После этого испытуемым на поясницу крепили смартфон. В течение семи часов они должны были раз в час делать 10 шагов вперед и назад, пока концентрация алкоголя не становилась ниже уровня, разрешенного в США для управления автомобилем.

Каждый раз смартфон измерял ускорение тела, а также движения вбок и вперед-назад. Таким образом, в 90% случаев можно было определить степень опьянения по мельчайшим отличиям в походке.

«Куда бы мы ни шли, с нами присутствуют мощные сенсоры, нам надо только научиться использовать их. Это контролируемое лабораторное исследование показало, что наши телефоны могут быть полезны в определении признаков функциональных нарушений, связанных с алкоголем», - пояснил Суффолетто.