РИАМО – 18 авг. Португалец Жоау Мариу, ранее выступавший за московский футбольный клуб «Локомотив», поделился впечатлениями от России, сообщает Газета.ru.
«Я был удивлен. Русские — приветливые и очень внимательные люди. Самым сложным для меня был вопрос коммуникации. Мало, кто говорит по-английски. Москва - отличный город», — сказал Мариу.
Он подчеркнул, что ему понравился год, который он провел в России.
Мариу провел 22 матча за «Локомотив», забив при этом один мяч.
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