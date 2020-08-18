РИАМО – 18 авг. Португалец Жоау Мариу, ранее выступавший за московский футбольный клуб «Локомотив», поделился впечатлениями от России, сообщает Газета.ru.

«Я был удивлен. Русские — приветливые и очень внимательные люди. Самым сложным для меня был вопрос коммуникации. Мало, кто говорит по-английски. Москва - отличный город», — сказал Мариу.

Он подчеркнул, что ему понравился год, который он провел в России.

Мариу провел 22 матча за «Локомотив», забив при этом один мяч.