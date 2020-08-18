РИАМО – 18 авг. Врач медцентра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия коронавируса показала, что в российские школы нужно возвращать кабинеты врача, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Любое ОРВИ, любой чих ребенка сейчас будут воспринимать с паникой в школе, потому что будут считать, что это коронавирусная инфекция. Уверен, что 70% директоров не готовы взять на себя ответственность за допущение пандемии в своей школе. Они будут бороться с малейшими проявлениями ОРВИ, но эта паника будет не обоснована, потому что в этом нужно разбираться. А разбираться должны не директор и учителя, не телеведущие, которые непонятно, что понимают, что не понимают, а инфекционисты», - отметил врач.

Он также подчеркнул, что во всех образовательных учреждениях страны обязательно должен быть медперсонал для мониторинга состояния детей. Он назвал «вопиющим случаем» факт того, что из школ убрали врачей.

«Потому что если возникает острая ситуация, ответственность на себя берут педагоги, и до приезда скорой помощи они не имеют право отдать ребенка родителям и оказать квалифицированную первую помощь. Я считаю, что нужно возвращать медицинские кабинеты в школы, каких бы денег это не стоило», - отметил врач.

В этом году российские школьники в марте ушли на дистанционное обучение. Учеба в привычном формате должна возобновиться с 1 сентября.

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18 АВГУСТА

- Самые важные новости о коронавирусе в карточках

- 135 тыс компаний Подмосковья получили выплаты на сотрудников в период пандемии. Общий объем поддержки, которую получил региональный бизнес, составил 4,4 миллиарда рублей.

- Подмосковные ТЦ потеряли пятую часть клиентов после пандемии коронавируса. Предполагается, что это связано с продолжением самоизоляции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.