РИАМО – 18 авг. Сын погибшего курьера Сергея Захарова Валерий, его брат Валерий и вдова Маргарита Захарова подали иск на один рубль, сообщает «Интерфакс».

Другой сын – Виталий Захаров – подал иск в 6,5 миллионов рублей. Всего в настоящий момент по уголовному делу проходят четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей.

«Грязные деньги нам не нужны. Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда», - сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Между тем Ефремов по-прежнему утверждает, что не помнит о том, что произошло в тот вечер.

Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.

Одиннадцатого августа Ефремов был госпитализирован из зала суда. Его отвезли в реанимационное отделение больницы с подозрением на инсульт.