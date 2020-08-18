РИАМО - 18 авг. Подмосковные полицейские задержали 44-летнего жителя Ленинского округа, подозреваемого в растрате 16 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в МУ МВД России «Серпуховское» поступило заявление о том, что в ходе проведения процедуры банкротства и ликвидации одного из муниципальных унитарных предприятий выявлена растрата на сумму свыше 16 миллионов рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД установлен и задержан подозреваемый в хищении денежных средств - 44-летний житель Ленинского округа, являвшийся конкурсным управляющим предприятия», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, мужчина использовал свое положение и перечислял деньги предприятия подконтрольной ему коммерческой организации. Средства поступали в счет оплаты по договору оказания услуг, которых фактически не было. Более того, коммерческая организация даже не имела в штате сотрудников.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Мужчина заключен под стражу.