РИАМО - 18 авг. В 2020 году с абитуриентами в Подмосковье, которые хотели бы получить медицинское образование, заключили свыше 1,5 тысячи договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Программы целевого обучения дают возможность в перспективе обеспечить наши медорганизации новыми медицинскими кадрами», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что целевики вернутся работать в региональные больницы после обучения.

«В этом году мы заключили порядка 1 тысячи договоров на целевое обучение в специалитете и около 500 – в ординатуре», - добавила Стригункова.

Самыми популярными направлениями стали анестезиология-реаниматология, хирургия и онкология.