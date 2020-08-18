РИАМО - 18 авг. Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории в поселении Марушкинское, деревне Акиньшино, там построят жилье, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, внесенные изменения позволяют на земельном участке площадью 0,17 гектара построить проекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

«Общая площадь объектов, строительство которых одобрено на этом земельном участке, – 702 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Проект внесения изменений вынесут на электронные общественные обсуждения. За его реализацию смогут проголосовать жители поселения Марушкинское.