РИАМО - 18 авг. В усадьбе Боблово в подмосковном Клину завершили реставрационные работы по воссозданию дома ученого Н.П. Ильина, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Уже состоялась официальная приемка проводимых работ Главным управлением культурного наследия Московской области.

«Реставрационные работы в усадьбе великого ученого проходили впервые. Средства, выделенные из бюджета Московской области, позволили за короткие сроки воссоздать единственно сохранившееся мемориальное здание, которое не только помнит Д.И. Менделеева, но и носит печать его творческого архитектурного замысла», - говорится в сообщении.

Реставрация позволила вернуть архитектурно-планировочную структуру основного объема дома начала XIX века. При этом были увеличены выставочные площади

Имение Боблово с 1817 по 1862 год принадлежало князю Е.А. Дадиану. В 1865 году великий русский химик Д.И. Менделеев и профессор Петербургского Технологического университета Н.П. Ильин приобрели имение у полковника Богенгарда.