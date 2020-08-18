РИАМО - 18 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило сервис, с помощью которого можно узнать сроки переселения по программе реновации в столице.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести в поисковой строке адрес дома. При вводе улицы появятся подсказки, предлагающие перечень домов, которые будут расселять в рамках программы. После выбора нужного дома появятся сроки его планируемого расселения.

Переселение по программе реновации пройдет в три этапа. Первый этап – 2020-2024 годы, в этот период планируют переселить почти 170 тысяч человек. Второй этап – 2025-2028 годы, переселят 330 тысяч человек. Третий этап – 2029-2032 годы, переселят 380 тысяч человек.

При этом сроки переселения могут измениться в зависимости от проектирования и строительства домов. Для еще 688 домов сроки расселения пока не определили.

Программа реновации жилфонда в Москве включает в себя 5 174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, где проживает порядка 1 миллиона человек.

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