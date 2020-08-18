РИАМО - 18 авг. Четыре новые спортивные зоны появятся в парке Северного речного вокзала в рамках благоустройства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В парке откроются четыре новые спортивные зоны. В северной части будет располагаться комплекс из площадок для воркаута, стритбола, настольного тенниса и шахмат, а в южной части – площадки для напольных игр в шахматы и настольного тенниса, каток с хоккейной коробкой», – сказал Бирюков.

В южной части парка разместят новый каток с искусственным льдом площадью более 1150 квадратных метров. Там планируют организовывать детский хоккейный турнир «Золотая шайба». Коробку оснастят боксами для хоккеистов и судей. На трибунах будет 100 мест.

С ноября по апрель на катке будут проходить тренировки и соревнования, в свободное время там смогут покататься на коньках все желающие.С мая по октябрь площадку катка будут использовать как площадку для игры в волейбол.

Около катка будет установлен многофункциональный павильон площадью более 300 квадратных метров с раздевалками, прокатом, комнатой охраны, помещением для персонала, туалетами и медпунктом.