РИАМО - 18 авг. Объединение многодетных семей Москвы и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводят 27 ноября Всероссийскую акцию «Крылья ангела», говорится в сообщении пресс-службы региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы».

«Акция приурочена к одному из самых трогательных праздников в году — Дню матери. Дети по всей России рисуют своего ангела-хранителя, каким они его представляют. Ангелы — это олицетворение любви, доброты, защиты и спасения — так же, как и мама», — говорится в сообщении.

Основными целями акция являются привлечение внимания общества к вопросам материнства и детства, повышение общественного статуса многодетных семей, а также формирование ценностных ориентаций у детей на добро и мир.

Традиционно акция в Москве проходит в храме Христа Спасителя по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Начиная с 2015 года, к столице стали присоединяться другие города страны. В 2019 году в акции участвовали уже более 40 тысяч человек. Амбассадором акции является заслуженный художник РФ Никас Сафронов.

Дети смогут выразить любовь и благодарность маме 27 ноября 2020 года — все вместе они нарисуют своего ангела-хранителя. Акция пройдет с 12:00 до 17:00 часов на территориях всех субъектов России, предоставивших согласие на участие.

До 1 декабря 2020 года десять лучших работ от любого региона необходимо прикрепить к заявке на сайте (https://многодетные-семьи.рф/krylya_angela). До 10 декабря из них будут выбраны две лучшие — их включат в книгу-альбом «Крылья ангела». Авторы лучших рисунков получат именной сертификат от Никаса Сафронова.