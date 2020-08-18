РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Два врача из подмосковных Люберец будут помогать медикам из Узбекистана в лечении коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Два врача Люберецкой областной больницы - заведующий терапевтическим отделением №2 Музаффар Закиров и инфекционист стационарного отделения №1 Ольга Хисматулина - отправились в Узбекистан на помощь коллегам в борьбе с коронавирусом», - говорится в сообщении.

В состав делегации также вошли инфекционисты, кардиологи и другие специалисты Сергиево-Посадской, Химкинской, Мытищинской, Егорьевской и других больниц. Во всех этих медучреждениях в период пандемии были открыты временные ковидные госпитали.

Ранее подмосковные медики вернулись из Казахстана. Там они провели месяц, работая с больными и обучая местных врачей в пяти регионах республики. Теперь помощь в лечении пациентов с коронавирусом требуется медикам из Узбекистана.