РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» в июле вывез около 600 кубометров мусора с несанкционированных свалок на территории подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

ЭкоЛайн-Воскресенск продолжает ликвидировать несанкционированные свалки на территории Воскресенского кластера Московской области. С 1 по 31 июля очищено 15 площадок в городских округах Люберцы и Егорьевск.

«Общий объем вывезенных отходов составил 1415 кубометров, каждый куб – это почти полный контейнер. В городском округе Люберцы убрали 9 несанкционированных свалок общим объемом 579 кубометров, а в Егорьевске – 6 свалок и 836 кубометров», – говорится в сообщении.

За порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка. Сообщить о несанкционированном размещении отходов в неположенном месте – на обочине дороги, в лесу, в поле или парке, у озера или реки – можно через специальную форму обращения на сайте регионального оператора: https://ecoline-voskresensk.ru. На место направят контролера для первичного обследования территории, фотосъемки и предварительной оценки состава и объема отходов.

Специалист составит акт, установит географические координаты объекта и собственника земельного участка. Затем региональный оператор направит ему уведомление о необходимости ликвидировать свалку в течение 30 дней, именно такой срок установлен действующим законодательством. Если собственник не примет меры, то несанкционированную свалку ТКО устранит региональный оператор. Если владелец земли откажется оплачивать выполненные работы, компания вправе взыскать расходы через суд.