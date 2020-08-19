РИАМО - 19 авг. Церемония прощания с актером, режиссером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко состоится в театре «Содружество актеров Таганки» в среду в 11:00, похороны пройдут на Кунцевском кладбище.

Губенко скончался 16 августа. Ему было 78 лет.

Ранее российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями актрисе Жанне Болотовой в связи со смертью ее супруга, народного артиста РСФСР, худрука театра «Содружество актеров Таганки», депутата Мосгордумы Николая Губенко. Также мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося.

Губенко работал депутатом Мосгордумы четвертого, пятого и шестого созывов. Вновь был избран депутатом Мосгордумы осенью 2019 года и занимал пост заместителя председателя.

С 1993 года Николай Губенко был художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки». Он поставил в театре спектакли «Белые столбы», «Четыре тоста за Победу», «Афган», «Концерт по случаю конца света», «Нечистая сила» и другие.