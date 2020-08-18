РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В лицее №1 поселка Львовский Подольска во вторник открылась персональная выставка местного художника Владислава Звягинцева, погибшего в 28 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Его жизнь трагическим образом оборвалась в 28 лет, но память о нем бережно хранят его близкие, друзья и неравнодушные жители округа, которые присутствовали на открытии. В 2019 году работы художника были показаны жителям на персональной выставке в детском саду №15 «Улыбка». Родственники художника помнят его слова о том, что он мечтает о собственной выставке», - говорится в сообщении.

В лицее представлены работы, выполненные маслом, акварелью - это зарисовки, портреты, пейзажи, написанные в деревне Лаговское, поселке Львовский и многое другое.

С помощью сотрудников образовательного учреждения планируется в скором времени размещение выставки на интернет-ресурсах для всех жителей городского округа.