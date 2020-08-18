РИАМО - 18 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому жители, которые не смогли в 2020 году отправить своих детей на отдых по линии «Мосгортура», смогут получить новую путевку на отдых в 2021-м либо использовать сертификат в 30 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

С января по март в этом году в Москве выдали больше 40 тысяч льготных детских путевок и сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Но в апреле из-за распространения коронавируса выдача была прекращена.

«Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года. В этой связи правительство Москвы частично возобновило летнюю оздоровительную кампанию детей льготных категорий. До конца 2020 года по 9 тысячам льготных путевок смогут отдохнуть около 3,6 тысячи семей с детьми. Большинство из них находятся на отдыхе в настоящее время», - говорится в сообщении.

Другим семьям с детьми, которые не смогли воспользоваться льготными путевками в июне-июле текущего года, предлагается на выбор один из трех вариантов: отдохнуть в сентябре - октябре этого года, перенести отдых на 2021 год с возможностью выбора времени и места отдыха или заменить путевку на сертификат в 30 тысяч рублей.

Организованный отдых в детских лагерях без сопровождения взрослых в этом году не возобновят. Родители смогут выбрать из двух вариантов: перенести отдых на следующий год с возможностью выбора места и времени или заменить путевку на сертификат в 30 тысяч рублей для самостоятельной организации детского отдыха.

Срок действия сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха продлен до 31 октября 2021 года. Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать удобное для них время. При этом география отдыха не ограничена. Свыше 140 организаций – партнеров правительства Москвы предлагают на выбор более 15 тысяч туров.