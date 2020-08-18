РИАМО - 18 авг. В период пандемии общий объем средств в фондах по поддержке бизнеса в Подмосковье составил 3,4 миллиарда рублей, сообщила журналистам во вторник министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Прежде всего, мы докапитализировали все три своих фонда. <...> В общей сложности 800 миллионов рублей был объем докапитализации фондов. А, соответственно, общий объем, которым эти фонды располагали – 3,4 миллиарда рублей», - рассказала Зиновьева.

По ее словам, в период пандемии власти региона постарались в кратчайшие сроки сделать меры поддержки бизнеса максимально доступными.

Власти Подмосковья оказывают всю необходимую поддержку компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Узнать обо всех предоставляемых субсидиях можно по номеру горячей линии 0150.

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18 АВГУСТА

- Подмосковные ТЦ потеряли пятую часть клиентов после пандемии коронавируса. Предполагается, что это связано с продолжением самоизоляции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.