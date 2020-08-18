РИАМО - 18 авг. Мотоциклист упал с эстакады в результате ДТП на Большой Тульской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Большой Тульской улице, 19 мотоциклист, выезжая на ТТК, наехал на бетонное ограждение и упал с эстакады», - говорится в сообщении.

Байкер упал с эстакады на территорию парковки.

Его госпитализировали в медицинское учреждение с переломами.