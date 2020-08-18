РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска 1 сентября пройдет праздничный концерт, посвященный открытию нового творческого сезона, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Открывая новый сезон, мы очень надеемся, что все трудности и проблемы остались позади, а предстоящий учебный год принесет нам радость творческого общения, победы и достижения, знания, умения и успешные проекты. Мы хотим подарить вам заряд хорошего настроения и положительных эмоций. Зарядитесь вместе с нами энергией позитива!» - говорится в сообщении.

В программе примут участие творческие коллективы и педагоги КПЦ «Дубровицы». Все желающие смогут записаться в кружки и студии. Начало концерта в 19:00, вход свободный. КПЦ «Дубровицы располагается по адресу: микрорайон Дубровицы, поселок Дубровицы, дом 65А.