РИАМО - 18 авг. Во вторник на Кавказском бульваре в столичном районе Царицыно открылся районный центр «Эльбрус», сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В этом кинотеатре возродят традицию районного кинопоказа в современном формате. Кинотеатр поможет решать бытовые вопросы в шаговой доступности от дома и будет новой точкой притяжения жителей района.

«В районном центре будут проводиться бесплатные лекции для разных возрастов, детские мастер-классы, а также занятия по программе «Московское долголетие». Здесь уже открылись супермаркет, аптека и зоомагазин. Также можно поиграть в пинг-понг, бадминтон, настольный футбол или шахматы», – сказал управляющий партнер компании ADG group Григорий Печерский.

После открытия целую неделю все желающие смогут пообсуждать фильмы в киноклубе или принять участие в танцевальных мастер-классах и разучить танцы. В рамках мастер-класса дети вместе с родителями смогут посадить комнатные растения и забрать их домой.

Посетители смогут смотреть новинки российского и иностранного кинематографа в четырехзальном кинотеатре с высокотехнологичными экранами и мощными аудиосистемами, попробовать кухни разных стран мира в кафе и ресторанах, а также участвовать в образовательных и развлекательных мероприятиях для всей семьи.

Здание является трехэтажным, общая его площадь составляет около семи тысяч квадратных метров. Центральный фасад является стеклянным.