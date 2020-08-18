РИАМО - 18 авг. Невролог-сомнолог Елена Царева сообщила, что для бодрого состояния организма необходимо не только достаточно много спать, но и просыпаться в определенный момент.

«Идея определения идеального времени пробуждения основывается на том, что в конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение, или сразу после него появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше. В этот момент мы готовы к пробуждению как никогда. Именно поэтому вам под утро становится жарче и хочется откинуть одеяло, распахнуть его», – сказала Царева в эфире радио Sputnik.

Человеческий сон состоит из нескольких стадий, которые составляют определенный цикл. Для получения максимального восстанавливающего эффекта нужно просыпаться в момент завершения такого цикла. Найти такой момент помогает полисомнография – комплексное исследование, позволяющее получить информацию о функционировании различных систем организма во сне.

Провести полисомнографию дома нереально. Использование умных часов и фитнес-браслетов не даст нужного эффекта.

«Медики используют 14 каналов определения стадии сна, а в гаджетах их значительно меньше. Точность определения сна у гаджетов страдает, но они становятся все более точными. Они анализируют косвенные параметры с помощью нейросетей и этот механизм постоянно совершенствуется», – подчеркнула Царева.

Сомнолог заверила, что проводить медицинские процедуры необязательно, потому что самый подходящий момент пробуждения каждый может запрограммировать для себя самостоятельно. Нужно лишь вставать в одно и то же время. Спустя примерно неделю организм сам начнет подстраиваться под момент пробуждения.