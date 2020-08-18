РИАМО - 18 авг. Чтобы принять участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино, необходимо подать заявление до 20:00 7 сентября на портале mos.ru, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

В Москве в единый день голосования, который назначен на 13 сентября, пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных округов Бабушкинский и Марьино.

«Помимо очного голосования на участках, избирателям предоставляется возможность сделать свой выбор посредством дистанционного электронного голосования. <…> Само дистанционное электронное голосование пройдет с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября», — говорится в сообщении.

Кроме того, можно будет проголосовать досрочно в территориальной избирательной комиссии. Также заявление о голосовании на дому можно будет подать в УИК в письменной или устной форме с 3 по 12 сентября в рабочее время УИК, а 13 сентября — до 16:00.

Ранее Мосгордума поддержала предложение об установке на всех 30 избирательных участках, которые будут задействованы при проведении дополнительных выборов, комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Также в единый день голосования будет работать 30 цифровых избирательных участков, определенных решением Московской городской избирательной комиссии, на которых гости столицы смогут проголосовать на выборах, проводимых в их регионах.