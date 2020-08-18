РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В поселке Красково подмосковных Люберец 22 августа проведут соревнования по вейкбордингу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Соревнования по вейкбордингу пройдут 22 августа в спортивно-развлекательном центре Kraskovo Wake Park. Мероприятие запланировано в честь 10-летия центра», - говорится в сообщении.

К участию в состязаниях на воде приглашаются все желающие без возрастных ограничений в категориях «мужчины-любители» и «женщины-любители». В 11:00 начнется сбор и подтверждение регистрации участников, в 12:00 - собрание райдеров, в 12:30 - старт соревнований. Церемония награждения стартует в 17:00.

Для участников предусмотрен призовой фонд в виде абонементов в Kraskovo Wake Park на разный период.

В рамках мероприятия пройдет конкурс на сапбордах, также будет организована горячая баня, салют. Будет играть диджей.

Для участия в соревнованиях необходимо отправить контактную информацию - ФИО и категорию - на почту: info@kraskovowakepark.ru до 21:00 21 августа. Участие бесплатное.

Адрес вейк-центра: микрорайон Коренево, улица Железнодорожная, вблизи дома №11.