РИАМО - 18 авг. С начала 2020 года свыше 10 тысяч жителей Московской области подключились к газораспределительным сетям региона, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз»

«Протяженность газопроводов, построенных в рамках технологического присоединения, составила 328 километров», – уточняется в сообщении.

Московская область является лидером по газификации в России: каждое четвертое подключение к газу в стране проводится в Подмосковье.

Чтобы подключить дом к газу, нужно подать заявку на технологическое присоединение, подписать и оплатить договор. Затем будет осуществлено строительство газопровода. АО «Мособлгаз» произведет врезку и пуск газа.