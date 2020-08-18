РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Бесплатные уроки английского языка в парке Талалихина Подольска отменили из-за подготовки учителей к новому учебному году, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Важная информация по урокам в парке Талалихина. В августе уроков английского языка, организованных школой «ВКС-IH» не будет. Учителя набираются сил к новому учебному году и сейчас находятся в отпуске», - говорится в сообщении.

Бесплатные уроки будут проводиться в парке района Южное Бутово в Москве.