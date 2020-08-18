РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 авг. Владимир Разин стал новым генеральным директором ПАО «ЗиО-Подольск», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«По решению совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») генеральным директором предприятия с 16 августа 2020 года назначен Владимир Разин. Он окончил факультет «Энергомашиностроение» МГТУ имени Баумана по специальности «Энергетические машины и установки» с квалификацией «инженер-механик», – говорится в сообщении.

Разин с 1979 по 2005 годы работал на машиностроительном заводе в городе Электростали (ОАО «ТВЭЛ»), где прошел путь от разработчика конструкторской документации на основные изделия до генерального директора предприятия.

С 2005 по 2009 годы являлся генеральным директором «Новосибирского завода химконцентратов» (ОАО «ТВЭЛ»). С 2009 по 2012 годы работал директором по развитию ОАО «Энергопромсервис» (Электросталь). С 2012 по июль 2013 года – директор по управлению производственным комплексом АО «Атомэнергомаш».

С июля 2013 года по январь 2014 года занимал должность заместителя генерального директора – директора по производству АО «Атомэнергомаш». В 2014-2015 годах был заместителем генерального директора-директором по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш». С 2015 по август 2020 года – первый заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш».

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения.