РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В подмосковных Люберцах 22 августа состоится праздник «Спорт - в каждый двор», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эту субботу, 22 августа, во дворе дома №8 на Октябрьском проспекте Люберец состоится спортивный праздник. Люберчан разного возраста приглашают стать зрителями и участниками показательных выступлений и мастер-классов. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

В программе праздника запланированы стритбол, хоккей, настольный хоккей и футбол, городки, бой подушками, надувная полоса препятствий, тянучка, а также аттракционы. Кроме того, для гостей подготовили показательные выступления, конкурсы и мастер-класс от студии воздушной акробатики «Лаванда» и спортивное шоу от детского клуба KIDS & KIDS.

Активные участники праздника получат сувениры и сладкие призы.