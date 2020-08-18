РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 авг. Новый детсад может появиться на месте заброшенного здания на Автозаводской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи по просьбе жителей, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Андреем Коровушкиным с рабочим визитом посетили детский сад №8. Заведующая Наталия Филина рассказала, что рядом с ними располагается пятиэтажное неохраняемое заброшенное здание, которое несколько раз горело и служит местом притяжения для детворы, что небезопасно. Она отметила, что с учетом роста жителей центральной части микрорайона можно было бы построить еще один новый современный детский сад с яслями.

«Важно в ближайшее время закрыть доступ на стройплощадку. Решение об использовании освободившегося земельного участка должно быть принято только после обсуждения с жителями микрорайона. Поддерживаю строительство дополнительного здания детского сада – территории здесь хватит, в том числе на просторные прогулочные зоны», – сказал Ефимов.

Он попросил коллег-депутатов взять на контроль реализацию данного проекта и проинформировать жителей о сроках его реализации.

Андрей Коровушкин пояснил, что по обращению администрации Балашихи судом было принято решение о сносе заброшенного объекта.

МАДОУ детский сад №8 общеразвивающего вида с приоритетными направлениями интеллектуального, эстетического и физического развития воспитанников располагается в микрорайоне Железнодорожный на улице Автозаводской, дом 2. Учреждение построено в 2010 году. В нем сформировано 6 групп для посещения 180 детей.