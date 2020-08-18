РИАМО - 18 авг. В период пандемии количество сотрудников компаний малого и среднего бизнеса Подмосковья сохранилось на уровне до введения ограничений из-за Covid-19, сообщила журналистам во вторник министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В целом по РФ (во время пандемии - ред.) сокращение количества компаний около 4%, в Подмосковье это меньше 1%. Но количество сотрудников, занятых в компаниях малого и среднего бизнеса, оно сохранилось на прежнем уровне», - рассказала Зиновьева.

Она отметила, что на сегодняшний день в сфере малого и среднего предпринимательства заняты более 1 миллиона жителей Подмосковья. Министр поблагодарила компании, которые смогли сохранить рабочие места и не увольнять сотрудников в период пандемии.

«Мы как раз сейчас работаем, в том числе, над новыми мерами поддержки, которые помогли бы нам запустить инвестиционный цикл, и которые дали бы нам возможность сейчас увеличить объем инвестиций и дать возможность бизнесу развиваться», - добавила Зиновьева.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.