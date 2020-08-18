РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Рабочие установили урны вдоль пешеходных тротуаров по улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Жители микрорайона Кузнечики высказали пожелания об установке урн вдоль пешеходных тротуаров, прилегающих к дороге по улице 43-й Армии.

«Тротуары вдоль новой дороги востребованы жителями, и на газонах начал появляться бытовой мусор. «Подольский комбинат благоустройства» установил урны вдоль пешеходных тротуаров, что существенно упростит задачу по содержанию данной территории», - говорится в сообщении.