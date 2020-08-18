РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 авг. В подмосковном Дзержинском ветерану Великой Отечественной войны Ивану Токаренко вручили мобильный телефон в рамках проекта «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны», говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

«Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» – проект партии «Единая Россия». Участникам и инвалидам ВОВ передают мобильные телефоны и сим-карты с бесплатной мобильной связью.

«Всероссийский проект «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» стартовал в Дзержинском. Депутат Мособлдумы Владимир Жук вручил мобильный телефон участнику Великой Отечественной войны Ивану Филипповичу Токаренко», – говорится в сообщении.

Токаренко стал первым участником ВОВ в Дзержинском, получившим новый телефон. В справочник телефона волонтеры заранее занесли данные экстренных, социальных и медицинских служб, оперативных служб города.

«Иван Филиппович – очень известный человек в городе. Несмотря на свои 98 лет, он может похвастаться хорошим самочувствием и позитивным настроением. Новый телефон пригодится ему, чтобы связываться с родными и близкими», – отметил Жук.

Он добавил, что новые мобильные телефоны получат все 12 участников Великой Отечественной войны, проживающих в Дзержинском.