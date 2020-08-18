РИАМО - 18 авг. В День города жители и гости Москвы смогут прогуляться по более чем 40 площадкам по всей столице, они будут работать 5 и 6 сентября с 10:00 до 22:00, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году столица празднует свой 873-й день рождения. Его было решено посвятить столичным музеям, их в городе насчитывается 450. Гостей ожидают уникальные арт-объекты, исторические реконструкции, интеллектуальные игры и мастер-классы. Также можно будет посетить выставки, лекции и спортивные развлечения, вдохновленные главными музейными экспонатами столицы.

«Чтобы показать, насколько богаты и разнообразны экспозиции московских музеев, площадки празднования Дня города посвятили нескольким большим «музейным» темам. Они перенесут гостей в далекое прошлое, дадут прикоснуться к великим произведениям искусства, расскажут о природных богатствах, чудесах науки и техники», — говорится в сообщении.

Все мероприятия будут организованы с учетом рекомендаций по проведению массовых мероприятий, подготовленных Роспотребнадзором.

В столичном парке «Коломенское» конструкторы представят гостям Москву XVI-XVII веков. Будет воссоздана стрелецкая слобода, пройдет «смотр государева войска». Участники праздника смогут посетить мастерские ткача, кожевника и кузнеца тех времен.

Соприкоснуться с историей так, как это делают археологи, можно будет в парке «Печатники». Здесь гостям предложат поучаствовать в импровизированных раскопках, научиться сортировать и описывать находки. Участники мероприятия узнают о самых интересных археологических артефактах, обнаруженных в столице.

В Троицке на Академической площади пройдет выставка ретроавтомобилей, где представят разные модели советских машин. В Парке Победы в Зеленограде расскажут об обороне Москвы в 1941 году. Там разместят арт-объекты в виде танка Т-34-76, военной авиатехники и ордена Красной Звезды. Здесь же реконструкторы воссоздадут штаб ополчения.

Одной из центральных площадок станет пространство между Манежной площадью и площадью Революции. Здесь будут находиться тематические лаундж-зоны, где можно будет отдохнуть и сделать эффектные фотографии. Также на данной площадке разместят масштабный арт-объект «Тропа ботанического сада» в виде экотропы с подиумом-прудом из LED-экранов и с настоящими зелеными насаждениями.

Площадку в Измайловском парке посвятят Отечественной войне 1812 года. Здесь же с помощью арт-объектов и театрализованных сцен воссоздадут сражение у Березины.

Свои программы представят и на городских площадках в столичных округах. Всего в празднике поучаствуют 13 таких площадок. Вход на площадки праздника и участие во всех событиях — бесплатное.

Более подробную информацию о Дне города, а также полное расписание событий можно будет найти на сайте «Московских сезонов».