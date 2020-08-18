РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Управляющие компании Подольска завершили подготовку двух многоквартирных домов в микрорайоне Кузнечики к отопительному сезону 2020-2021 годов, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Территориальным управлением в микрорайоне Кузнечики 17 августа проведена проверка готовности двух многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Управляющими компаниями «МУЖРП-12» и ООО «Управдом» были представлены дома, расположенные по адресам: Генерала Стрельбицкого, 12 и Флотский проезд, 7.

«Инженерными службами управляющих компаний в индивидуальных тепловых узлах были произведены работы по промывке теплообменников, замене запорной арматуры, наладке автоматики. Исполняющий обязанности главного инженера ООО «Управдом» Сергей Зубков и представитель обслуживающей организации Олег Дорминок сообщили, что инженерные системы указанных домов полностью готовы к эксплуатации в отопительный период, обслуживание и наладка проведены, создан ремонтный комплект запасных частей», - говорится в сообщении.

В проверке принимали участие начальник территориального управления Евгений Патрушев, главные эксперты Владимир Жуков, Александр Петров, а также помощник депутата совета депутатов городского округа Подольск Юрий Папуша.