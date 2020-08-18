РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В подмосковном Подольске водитель иномарки сбила велосипедистку на пешеходном переходе, у пострадавшей ссадина на руке, сообщил «РИАМО в Подольске» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Подольску.

В среду в 12:00 на улице Кирова, 4 на переходе к зданию администрации округа произошло ДТП.

«64-летняя женщина должна была прекратить езду на велосипеде и перейти с ним по регулируемомоу переходу на разрешающий сигнал светофора, но не спешилась. В это же время 36-летняя женщина за рулем Toyota Avensis двигалась в сторону площади Ленина на запрещающий сигнал светофора и сбила велосипедистку. У пострадавшей ссадина правой кисти руки», - сказал инспектор.

По его словам, велосипедисты должны спешиваться при переходе проезжей части и убеждаться в безопасности перехода. Водителям нужно быть более внимательными при проезде пешеходных переходов.