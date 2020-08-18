РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 авг. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи в ходе рейда выявят нарушителей правил дорожного движения среди мотоциклистов, рейд завершится 23 августа, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 10 аварий с участием мототранспорта. Цель мероприятия – снижение количества и тяжести таких ДТП.

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 17 по 23 августа на территории городских округов Балашиха и Реутов проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист», направленное на профилактику и снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием мототранспорта», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает о том, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту.

Кроме того, перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, заранее включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы не допустить аварийной ситуации.

В ходе рейда водителям напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге.