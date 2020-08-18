РИАМО - 18 авг. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева пригласила к сотрудничеству учредителя компании MobiTruck by EdaNaKolesah.com Рафаэля Хабирова с предложением по размещению фудтраков в местах отдыха Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Нам было бы очень интересно сотрудничать, сделать <...> новый, открытый формат в местах отдыха именно из фудтраков (мобильных кафе-фургонов - ред.). <...> Приглашаю к сотрудничеству, думаю, что найдем, как это сделать качественно и красиво», — сказала Зиновьева в ходе онлайн-конференции с представителями бизнес-сообщества.

Как рассказал Хабиров, компания MobiTruck by EdaNaKolesah.com занимается производством трейлеров для различного рода бизнесов. Основным ее продуктом являются фудтраки для ресторанов.

По словам Зиновьевой, новые мобильные кафе понравятся жителям региона и помогут привлечь в Подмосковье новых туристов.