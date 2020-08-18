РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Два дома в микрорайона Климовск Подольска 19 и 20 августа останутся без горячей воды из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалистами управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» продолжаются работы на теплотрассе. Ввиду их проведения в многоквартирных домах по адресам: улица Серпуховская, 3, 4 в микрорайоне Климовск будет приостановлена подача горячей воды с 9:00 19 августа до 18:00 20 августа», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.